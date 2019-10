Regering-Jambon geeft begrotingstabellen vrij: bekijk alle gegevens hier

De Vlaamse regering heeft de tabellen met de begrotingscijfers vrijgegeven. Tegen 2024 neemt de regering van minister-president Jan Jambon (N-VA) 2,2 miljard euro aan besparingsmaatregelen: op de kinderbijslag, op welzijn, op het doelgroepenbeleid en op het functioneren van de Vlaamse overheid. Toch zal er in 2020 nog altijd een tekort van 436 miljoen zijn. Vanaf 2021 is er een evenwicht, tegen 2024 een overschot van 75 miljoen euro.

De nieuwe Vlaamse regering verkondigde afgelopen week hoe ze Vlaanderen de komende vijf jaar wil besturen. Tijdens zijn septemberverklaring (in oktober) zei minister-president Jan Jambon (N-VA) bijvoorbeeld zwaar te willen investeren in pakweg Welzijn en Onderwijs.

Maar over de besparingen die ze wilde doorvoeren, was de nieuwe regeringscoalitie veel zwijgzamer. De parlementsleden kregen zelfs geen cijfers te zien. Tot groot ongenoegen van de oppositie, die vrijdag weigerde om het “nutteloze” debat over de regeerverklaring van Jambon I in het Vlaams Parlement bij te wonen.

2,2 miljard euro besparen voor een overschot van 75 miljoen (tegen 2024)

Pas maandagmiddag kregen alle leden van het Vlaams Parlement de begrotingstabellen van de nieuwe minister van Financiën en Begroting, Matthias Diependaele (N-VA), in hun mailbox. Net op tijd voor het debat dat de regering-Jambon er dinsdag over wil voeren in commissie.

Uit die cijfers blijkt dat de Vlaamse regering in 2020 nog voor 436 miljoen euro in het rood gaat. Vanaf 2021 is er een begrotingsevenwicht, tegen 2024 tonen de cijfers een licht overschot van bijna 75 miljoen euro.

Bekijk hier alle cijfers: