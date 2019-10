UZ past met succes nieuwe techniek toe om niet-werkende stembanden te herstellen

In het UZ Leuven is onlangs de eerste Vlaamse patiënt geopereerd met een nieuwe techniek om niet-werkende stembanden te herstellen. In vergelijking met de bestaande ingrepen heeft deze als voordeel dat het resultaat permanent is en het risico op infectie of afstoting geringer. De operatie heeft bovendien een slaagkans van 98 procent.

De techniek wordt gebruikt als een van beide stembanden van de patiënt tot stilstand gekomen is als gevolg van een beschadigde stembandzenuw. Hierdoor sluiten de stembanden niet goed meer op elkaar aan, waardoor patiënten last krijgen van extreme heesheid en slik- ademhalingsproblemen.

Voor deze nieuwe operatietechniek, de zogenaamde niet-selectieve larynxreïnnervatie, wordt de beschadigde stembandzenuw vastgemaakt aan een andere nog werkende zenuw in de hals. De stemband krijgt hierdoor opnieuw zenuwimpulsen. De stembandspier wordt hierdoor sterker en beweegt weer naar de andere stemband toe.

Tot nog toe werd de aandoening behandeld met een injectie die de stilstaande stemband dikker maakt, waardoor beide stembanden beter aansluiten. Maar het effect van deze ingreep is slechts tijdelijk en duur. Een andere optie is de plaatsing van een siliconen blokje in het strottenhoofd, maar ook deze behandeling is tijdelijk en loopt ook risico op infectie op afstoting.

De ingeep gebeurt onder algemene verdoving en met slechts een beperkte insnede. Na een tot twee dagen kan de patiênt het ziekenhuis verlaten. Het effect van de ingreep is na vier tot zes maanden merkbaar. Om die periode te overbruggen, krijgt de patiënt gelijktijdig een stembandverdikkende injectie, waardoor er onmiddellijk een positief resultaat is.