Hoe zou het nog zijn met Alejandro Pozuelo in de MLS? Mooie vrije trappen, panenka’s, een keer rood, en even goed als Wayne Rooney

Pozuelo (links) is populair in Toronto. Foto: AP

In de Amerikaanse Major League Soccer (MLS) is het tijd voor de play-offs. Zestien ploegen strijden tussen 19 oktober en 10 november om de MLS Cup, de titel dus. Ook Toronto FC is een van de gegadigden, het team van ex-Genkspeler Alejandro Pozuelo.

In de Verenigde Staten gaat men op zoek naar een opvolger voor Atlanta United, de club van trainer Frank de Boer die zich vorig seizoen tot kampioen kroonde. Atlanta won toen de finale met 2-0 van Portland voor liefst 73.019 toeschouwers. Een absoluut record.

Dit seizoen moet United het stellen met een rol als tweede geplaatste team in de Eastern Conference en een duel met New England. New York City FC was deze campagne namelijk te sterk en is vrij in de eerste ronde. Dat is ook het LAFC van topschutter (34 goals) Carlos Vela in de Western Conference. Het LA Galaxy van Zlatan Ibrahimovic (5) speelt tegen Minnesota (4). Pozuelo en Toronto FC (4) nemen het op tegen Wayne Rooney en D.C. United (5).

Foto: MLS

Pozuelo en Rooney keken elkaar dit seizoen twee keer eerder in de ogen. Beide keren eindigde de wedstrijd op een gelijkspel: 0-0 in Toronto en 1-1 in de Amerikaanse hoofdstad. De Canadezen spelen in de play-offs thuis omdat ze een beter doelsaldo hadden.

De Spaanse spelverdeler kreeg onlangs een boost in vertrouwen toen de ratings van FIFA 2020 uitkwamen. Hij was in realiteit al een van de beste spelers in de MLS en nu ook digitaal, met een rating die evengoed was als die van… Rooney. Een speler waarmee hij ook al samenspeelde tijdens de jaarlijkse All-Star Game.

It is a big honor to be amongst the 5 best players in #MLS according to @EASPORTSFIFA. This would not be possible without my teammates and #TorontoFC. Huge thanks.

⚽️🎮 pic.twitter.com/7g1M1kCess — Alejandro Pozuelo (@Pozuelo_10) September 16, 2019

Pareltjes

Pozuelo heeft zijn eerste seizoen in de MLS afgesloten met elf doelpunten en zeven assists in 29 optredens voor Toronto FC, waar hij publiekslieveling en topper Sebastian Giovinco met verve verving. De ex-speler van Genk begon in eind maart met twee goals en een assist tegen New York City FC, waarna nog twee doelpunten en drie assists volgden.

Daarna vielen de statistieken en ook de resultaten wat tegen aan de zijde van Laurent Ciman (17 optredens). Met een rode kaart in een 3-0-nederlaag tegen Salt Lake als dieptepunt. Maar na twee doelpunten en een 3-2-overwinning tegen regerend kampioen Atlanta ging het weer de goeie kant op met Toronto FC. Het verloor geen enkele van zijn laatste tien wedstrijden, waarbij Pozuelo nog goed was voor drie goals en twee assists. De ene keer als nummer tien, de andere keer als flankaanvaller en soms zelfs als spits. In de afsluiter tegen Columbus Crew zorgde de Spanjaard voor de beslissing met een rake vrije trap.

Een doelpunt voor de vijfde verjaardag van zijn zoontje:

Pozuelo, die even met blond haar speelde, is zijn ‘magic touch’ niet verloren op de vlucht van België naar Canada. Integendeel. Hij pakte regelmatig uit met een hoogstandje.

Al liep het ook wel eens mis, zoals met een penaltymisser in de topper tegen NY City FC en dus een rode kaart tegen Salt Lake.