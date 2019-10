Zeventiger riskeert 24 maanden cel voor racistische brandstichting bij buren

Roosdaal - Een 77-jarige man uit Roosdaal heeft zich maandag voor de Brusselse correctionele rechtbank moeten verantwoorden omdat hij tot tweemaal toe brand zou hebben gesticht in de voertuigen van zijn buren. Volgens zijn advocaat is de zeventiger dementerend en ontoerekeningsvatbaar, maar de burgerlijke partij en het openbaar ministerie zien een racistisch motief achter de feiten.

De feiten vonden plaats aan de Ninoofsesteenweg in Roosdaal, waar de zeventiger al tien jaar in relatieve rust woonde naast zijn buren van Turkse origine. In de zomer van 2018 liep het echter mis. De kabel van de sattelietantenne van het Turkse gezin werd doorgesneden, er werd een spijker in een band van één van hun wagens gestoken en er werd een product in de brandstoftank gegoten waardoor het voertuig onklaar werd gemaakt. In de nacht van 4 op 5 juli 2018 werd dan één van de wagens van het gezin in brand gestoken.

“Mijn cliënten kregen daarop de grootste schrik en installeerden meteen bewakingscamera’s”, zei meester Sevda Karsikaya, de advocate van het Turkse gezin. “Dat liet hen toe om drie dagen later, op 7 juli, hun buurman op heterdaad te betrappen toen die het laatste voertuig van mijn cliënten in brand wilde steken. De man had doeken bij die in benzine waren gedrenkt en een aansteker.”

Cel in brand

De zeventiger werd opgepakt en vloog in de cel, maar probeerde ook die in brand te steken. Hij vernielde ook de lavabo in zijn cel zodat die onder water kwam te staan. Bovendien zou hij zich bij verschillende verhoren zeer verward hebben getoond. Het leidde zijn advocaat ertoe te pleiten dat de man tekenen van dementie vertoonde.

“Ik meen dat een grondig onderzoek door een college van deskundigen zich opdringt”, zei meester Jo Muylle.

Geen dementie

Zowel de burgerlijke partij als het openbaar ministerie wezen echter op het verslag van de gerechtspsychiater die elke vorm van dementie had uitgesloten. Ook in het forensisch psychiatrisch centrum van Zelzate, waar de zeventiger tijdens zijn voorlopige hechtenis had verbleven, was geen dementie vastgesteld.

“Integendeel”, zei substituut Karel Claes. “Daar hebben de artsen het over een manipulatieve man, die verwardheid en geheugenstoornissen veinst.”

De burgerlijke partij ziet een racistisch motief voor de feiten en wordt daar ook in bijgetreden door het parket. Zo zou de zeventiger een Vlaamse vlag in zijn tuin geplant hebben omdat zijn buren van vreemde origine waren.

“Hij viseert ook niemand anders uit de buurt, alleen deze mensen, en geeft zelf toe dat hij met hen een probleem heeft omdat ze van vreemde origine zijn”, aldus nog het parket, dat een gevangenisstraf van 24 maanden met probatie-uitstel vorderde. Het vonnis valt op 14 november.