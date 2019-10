Ooit een topkeeper, blijkbaar geen toptrainer: Barcelona zet Victor Valdés op straat

Victor Valdés is niet langer trainer van de Juvenil A van Barcelona, de laatste schakel in de jeugdopleiding van de Blaugrana. Een conflict met jeugdcoördinator Patrick Kluivert was de spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen. De 37-jarige Spanjaard was in 2016 nog heel even voor Standard als doelman aan de slag.

Een discussie tussen Kluivert en Valdes, ex-ploegmaats bij Barcelona, over de jeugdopleiding mondde volgens Spaanse media uit in een over en weer geroep waarbij Valdés meermaals zijn minachting over het tactisch inzicht van Kluivert liet blijken. Ook hekelde Valdès de ouders van één van zijn spelers. Zij waren naar Kluivert gestapt om hun beklag te doen waarop Valdés publiekelijk reageerde. En dat is not done bij de Catalaanse grootmacht.

Official: Victor Valdes has been dismissed as coach of Juvenil A. pic.twitter.com/Vquzuw6CvL — barcacentre (@barcacentre) October 7, 2019

Valdés is nog maar sinds dit seizoen als jeugdcoach bij Barcelona maar bakte het in die korte periode al enkele keren bruin. Zo weigerde hij om met zijn ploeg aan te treden voor de troostfinale van een jeugdtoernooi, vervolgens werd hij bij de eerste competitiewedstrijd van het seizoen weggestuurd vanwege commentaar op de leiding.

Tussen Valdés en Barcelona is de liefde alvast over. Tijdens gesprekken met de directie haalde hij hard uit naar de vriendjespolitiek binnen de club. Zijn contract werd intussen ontbonden.