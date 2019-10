Cercle Brugge zet trainer Mercadal op straat na dramatische start én nederlaag op Zulte Waregem

De Fransman Fabien Mercadal is niet langer trainer van Cercle Brugge. Met drie punten uit tien wedstrijden staat Cercle momenteel op de laatste plaats, afgelopen zaterdag gingen de Bruggelingen nog zwaar onderuit op het veld van Zulte Waregem: 6-0

De Vereniging maakte het ontslag zonet officieel middels een officiële mededeling op de eigen website.

“Cercle Brugge en Fabien Mercadal hebben vandaag in onderling akkoord beslist om de samenwerking met onmiddellijke ingang te beëindigen. Mercadal was sinds begin dit seizoen coach van Groen-Zwart. Na tegenvallende resultaten mistte Cercle Brugge z’n competitiestart volledig. Gesprekken tussen Cercle Brugge en Fabien Mercadal wezen vandaag dan ook uit dat beide partijen hun toekomst afzonderlijk willen voorzetten. Cercle Brugge houdt zich er echter aan om Fabien Mercadal te bedanken voor de geleverde inspanningen en wenst hem veel succes toe in zijn verdere loopbaan.”

Niemand die achterover viel . De beslissing was zaterdag direct na de 6-0-nederlaag op Zulte Waregem al gevallen. De Fransman reisde nog mee met de bus naar Brugge waar politie en stewards waren opgetrommeld om spelers en staf te beschermen. Dat bleek uiteindelijk niet nodig. Vandaag werd Mercadal ontboden in het stadion en kreeg hij te horen dat de samenwerking stopt. Hij nam meteen afscheid van de medewerkers. Spelers en collega-coaches waren er niet want vandaag is er geen training. De Corsicaan wist vorige week al dat de match in Waregem die van de laatste kans was. Hij degradeerde vorig jaar met Caen maar zag toch perspectief om zijn carrière verder te zetten bij Cercle. Mercadal begon er met vooral beloften en moest de competitie beginnen met een onvolledige kern. Uiteindelijk kwamen er veel te laat negentien nieuwkomers waaronder vooral huurlingen. Mercadal kon er (nog) geen geheel van maken. Logisch, gezien de omstandigheden . Hij betaalt dus het gelag van een warrig transferbeleid. Voorlopig is hij de enige in de staf die sneuvelt. Er wordt achter de schermen wel intens gewerkt om uit de malaise te geraken. Naast de komst van een nieuwe trainer gebeuren er de komende dagen wellicht nog bijkomend verschuivingen in de organisatie.