Vissers aangevallen door groepje jongeren omdat ze hen geen lift willen geven

Izegem - Twee jongemannen moeten zich voor de correctionele rechtbank van Kortrijk verantwoorden voor slagen en verwondingen en diefstal. Ze vielen twee vissers aan in Izegem omdat die hen geen lift wilden geven. Daarna pikten ze een portefeuille en gooiden alle visgerief in de vaart. “Totaal respectloos”, aldus de procureur. “In de politiecombi zaten ze zelfs filmpjes te maken en te lachen.” Ze riskeren tot achttien maanden cel, deels met uitstel.

De feiten dateren van april 2018. Toen het groepje van zes jongeren de trein had gemist, besloten ze om naar huis te wandelen. Langs de vaart in Izegem kwamen ze twee nachtvissers tegen. Ze vroegen of ze sigaretten op zak hadden en kregen enkele sigaren. Daarna vroegen ze of ze hen een lift wilden geven, maar dat zagen de vissers niet zitten. Daarop werd de sfeer grimmig.

De zes vormden twee groepjes die elk een van de mannen aanviel. Daarna namen ze een portefeuille uit de bestelwagen en kieperden alle vismateriaal in de vaart. Een van de slachtoffers hield er een gebroken neus aan over. “Het gaat hier om zeer jonge daders”, aldus de procureur maandag. “De twee beklaagden zijn amper 18 jaar, vier andere betrokkenen zijn nog minderjarig. Maar als ze willen meespelen met de grote jongens, moeten ze de gevolgen ervan dragen.”

Al vijf maanden vast

De twee achttienjarigen zitten al vijf maanden in voorhechtenis. De eerste beklaagde riskeert een celstraf van achttien maanden, deels met probatie-uitstel. De tweede hangt een straf van een jaar met uitstel boven het hoofd. Voor de eerste beklaagde is het niet de eerste keer dat hij in aanraking komt met het gerecht. Hij werd al nauw opgevolgd door de jeugdrechtbank. De advocaat van de tweede beklaagde meent dat zijn cliënt ten onrechte in voorhechtenis werd genomen en vraagt de vrijspraak. “Mijn cliënt deed niet mee met de rest, integendeel. Hij was net diegene die de anderen probeerde tegen te houden. Maar omdat de eerste beklaagde plots begon te flippen, moet hij mee opdraaien. Dat klopt niet.”

Vonnis op 28 oktober.