Tocht met zeilboot van Anuna De Wever kent eerste probleem: boot meert aan in Brest door defect

De zeilboot waarmee Anuna De Wever en een dertigtal andere jonge klimaatactivisten onderweg zijn naar Zuid-Amerika is wegens problemen aangemeerd in de haven van de Franse stad Brest. Dat meldt de mama van De Wever op Facebook.

“De boot maakt een ongeplande stop in Brest”, schrijft Katrien Van der Heyden, de moeder van Anuna De Wever. “De oorzaak is een defect waterzuiveringssysteem. De kapitein zal nu een reserve-onderdeel oppikken en dan kan de tocht verdergezet worden. Aan boord gaat alles goed.”

LEES OOK. Mama Anuna De Wever: “De dreigementen blijven maar duren. We zijn soms bang voor de brievenbus” (+)

De jongeren krijgen op hun tocht ook te maken met stormweer, maar volgens de moeder van Anuna stellen ze het dus allemaal goed. Ze werden zelfs verrast door dolfijnen.

De tussenstop is een tijdelijke domper op de feestvreugde voor de jonge klimaatactivisten, die vorige woensdag met de zeilboot vertrokken zijn op weg naar de klimaatconferentie COP25 in Chili. Daar hopen ze binnen zeven weken aan te komen na stops in Casablanca, Tenerife, de Kaapverdische Eilanden en het Braziliaanse Recife. De eindhalte is Rio de Janeiro, van waar ze hun tocht zullen vervolgen met de bus.