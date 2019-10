Griek Anastasios Papapetrou moet België-San Marino in goede banen leiden

De Griek Anastasios Papapetrou is door de Europese Voetbalbond UEFA aangeduid om de EK-kwalificatiewedstrijd van de Rode Duivels van donderdag (20u45 in Brussel) tegen San Marino in goede banen te leiden, zo maakte de UEFA vandaag bekend.

Met de 34-jarige Papapetrou stuurt de UEFA een vrij onervaren ref naar de Belgische hoofdstad, die nog geen enkel groot toernooi floot en in het verleden vooral jeugdtoernooien voor zijn rekening nam. Zo floot hij in maart 2016 de groepsduels van de Belgische U17 op het EK tegen Israël en Slovenië. In maart van dit jaar floot hij met Gibraltar tegen Ierland zijn eerste EK-kwalificatiewedstrijd, vorig jaar debuteerde hij internationaal met het duel tussen Georgië en Letland in de Nations League. In de Europa League is hij al enkele jaren actief en was hij vorig seizoen de scheidsrechter in het thuisduel van RSC Anderlecht tegen Spartak Trnava (0-0).

Met een training omstreeks 17u starten de Rode Duivels maandagnamiddag in het nationaal oefencentrum in Tubeke hun voorbereiding op het tweeluik tegen San Marino en Kazachstan (zondag 13 oktober in Nur-Sultan, 15u00). België staat met 18 op 18 op kop in groep I. Rusland volgt op drie punten. Op duidelijke afstand staan Kazachstan (7), Cyprus (7), Schotland (6) en San Marino (0). Bij een zege tegen voetbaldwerg San Marino - wat niet meer dan een formaliteit zal worden - kunnen de tickets voor het EK al geboekt worden. De Belgen hebben wel degelijk een zege nodig tegen San Marino, bij een gelijkspel kan Kazachstan of Cyprus immers nog op gelijke hoogte komen en dan is het onderlinge resultaat en vervolgens het doelsaldo in de onderlinge duels doorslaggevend. Tenzij het duel tussen Cyprus en Kazachstan donderdag op een gelijkspel eindigt, dan zijn de Duivels zelfs bij een nederlaag zeker van kwalificatie voor hun zesde EK, hun vierde grote toernooi op rij. Nadien volgt de verplaatsing naar Kazachstan en dan wil de bondscoach verder kijken richting groepswinst, want dat levert het statuut van reekshoofd op bij de loting, eind november in de Roemeense hoofdstad Boekarest.

