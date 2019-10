Socialistische vakbond belooft al “forse reactie” op besparingen regering-Jambon, ook Gezinsbond niet tevreden

De begrotingstabellen van de nieuwe Vlaamse regering zijn amper vrijgegeven, of er komen vanuit niet-politieke hoek al verscheidene reacties. De socialistische overheidsvakbond ACOD belooft een “forse reactie”, zegt Chris Moortgat, vakbondsverantwoordelijke bij de Vlaamse overheid. Ook de Gezinsbond is niet te spreken over de cijfers.

“Morgen zitten we met de afgevaardigden bijeen om concrete acties te bespreken, maar ik kan nu al zeggen dat het fors zal zijn”’, aldus Moortgat. “Het kan niet zijn dat er zo zwaar wordt ingehakt op zowel het personeel als de dienstverlening van de Vlaamse overheid.”

Zo wordt er op personeel volgend jaar al 14 miljoen euro bespaard, en dat loopt op tot bijna 75 miljoen in 2024. Ook worden de werkingsmiddelen niet geïndexeerd, wat volgend jaar 44 miljoen opbrengt, oplopend tot 256 miljoen over vijf jaar. “De Vlamingen zullen dit voelen in de dienstverlening”, aldus nog ACOD.

Gezinsbond niet te spreken

De Gezinsbond is dan weer niet te spreken over de besparingen die de Vlaamse regering wil doorvoeren door de indexering van de kinderbijslag aan te passen. “Deze besparingen gaan volledig in tegen de afspraken die gemaakt werden bij de invoering van het nieuwe Groeipakket door de vorige regering. Tijdens de vorige legislatuur zijn er twee indexsprongen geweest in de kinderbijslag, met de belofte om het uitgespaarde budget opnieuw te investeren in de kinderbijslag en om knelpunten weg te werken”, aldus Yves Coemans, attaché gezinsinkomen bij de studiedienst van de Gezinsbond.

“Het is onduidelijk of dit gebeurt en gezinnen krijgen er nieuwe indexsprongen bovenop. Bij de invoering van het Groeipakket werd ook een evaluatie in het vooruitzicht gesteld. In plaats van oplossingen voor de bestaande knelpunten waaronder de combinatiegezinnen, eenkindgezinnen in de oude regeling en nieuwe wezen wordt er al bespaard zonder een voorafgaande evaluatie.”

Volgens de Gezinsbond zijn het vooral de gezinnen met drie of meer kinderen die het gelag betalen. “Voor grote gezinnen die nu al in armoede leven of moeilijk rondkomen is dit zwaar om te dragen”, klinkt het.