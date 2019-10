Jongeman (18) voor rechter na laffe overval op 91-jarige vrouw: "Dit waren degoutante feiten”

Brugge - Een achttienjarige Bruggeling riskeert twee jaar cel voor een laffe straatoverval op een 91-jarige vrouw. Hij sloeg en schopte zijn slachtoffer en ging ervandoor met haar handtas. Met het gestolen geld kocht hij drugs. “Dit waren degoutante feiten.”

Op 2 juni vorig jaar ging G.V. (91) te voet geld afhalen in een bankkantoor op ‘t Zand in Brugge. Toen ze terug aan haar woning kwam werd ze langs achter aangevallen door de achttienjarige Nicolas D. De hoogbejaarde vrouw kwam op de grond terecht waarna D. haar handtas probeerde af te nemen. Maar omdat ze die niet wilde lossen sloeg en schopte D. haar tot ze zich uiteindelijk gewonnen gaf. Vervolgens ging D. er vandoor op zijn bromfiets. Met de 175 euro die in de handtas stak ging hij vervolgens drugs kopen.

“Dit waren ronduit degoutante feiten”, stelde Luc Arnou, de advocaat van het slachtoffer maandag in de Brugse strafrechtbank. “De beklaagde lag op de loer tot mijn cliënte terugkeerde van de bank. Ze hield aan deze overval een hoofdwonde en enkele kneuzingen aan haar armen en handen over. Maar ze werd ook geraakt in haar veiligheidsgevoel. Ze is nog goed te been en werkt graag in haar voortuin. Maar sinds de feiten vlucht ze haar woning binnen als ze een man alleen ziet afkomen.” Arnou vroeg een morele schadevergoeding van 1.000 euro voor zijn cliënte.

Buurman

Dankzij een foto van een alerte buurman kon Nicolas D. als dader geïdentificeerd worden. Hij was kort voor de feiten uit zijn sociale huurwoning gezet en verbleef bij zijn vriendin. “Toen de politie daar binnenviel zat de beklaagde verstopt achter de vuilnisbak in de keuken”, verduidelijkte de procureur. “In een keukenkast vonden de agenten een partij cocaïne. Mogelijk kocht hij die drugs met het geld van het slachtoffer. De beklaagde werd door de jeugdrechter al drie keer veroordeeld voor gelijkaardige feiten. Hij verbleef zelfs een tijdje in de jeugdgevangenis van Everberg. Maar dat heeft blijkbaar niet veel indruk gemaakt.”

De procureur vroeg twee jaar cel voor D., die niet kwam opdagen voor zijn proces. “Hij schreef mijn cliënte wel een brief waarin hij stelt dat hij zich schaamt en ene wending wil geven aan zijn leven”, vervolgde Arnou. “Maar wie zien we hier vandaag niet?” De uitspraak volgt op 4 november.