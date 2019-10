Antwerpse cipiers gaan woensdag opnieuw aan het werk

Antwerpen - De stakende cipiers in de gevangenis van Antwerpen gaan vanaf woensdagochtend opnieuw aan het werk. Dat meldt VRT NWS en wordt bevestigd door het Gevangeniswezen maandag. Er werd een akkoord gevonden over aanpassingen aan het regime in periodes van personeelstekort.

Een deel van de Antwerpse cipiers is al sinds 26 september aan het staken uit onvrede met het personeelstekort. In gesprekken tussen de lokale directie, de vakbonden en het personeel werd er geen overeenstemming gevonden over mogelijke maatregelen bij personeelstekorten.

LEES OOK. Gevangenen mogen niet douchen of hun cel verlaten, hoewel dat moet van parlement

Tijdens overleg op maandag lukte dat dan toch. Volgens woordvoerder Kathleen Van de Vijver van het Gevangeniswezen zullen de stakende cipiers woensdag opnieuw aan het werk gaan. Tot dan zullen vakbondsafgevaardigden alle werknemers van de gevangenis inlichten over de afspraken.