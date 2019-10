Gynaecologe schaamde zich voor schorsing en dus werkte ze door, totdat er iemand stierf: “Een intriest verhaal”

Ze durfde tegen niemand te zeggen dat ze na enkele verkeersinbreuken geschrapt was door de Orde van Artsen. En dus deed gynaecologe Ingrid V.M. (59) stiekem door, acht jaar lang. Tot een van haar patiënten, Norbertine Piot (71), overleed aan baarmoederhalskanker. Vanochtend kreeg V.M. twee jaar cel met uitstel wegens schuldig verzuim. “Dit is een intriest verhaal”, zegt haar advocaat Tim Op de Beeck.

Of haar moeder Norbertine eens op consultatie mocht komen? Dat vroeg kapster Tamara begin 2016 aan Ingrid V.M., al jaren vaste klant in het Leuvense kapsalon. Haar moeder was al een tijdje op de sukkel ...