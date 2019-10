Lading slachtafval verspert A12 in Wilrijk richting Brussel: ernstige verkeershinder

Wilrijk - Door ladingverlies van een vrachtwagen zijn twee rijstroken op de A12 in Wilrijk, ter hoogte van het kruispunt met de Atomiumlaan, in de richting van Brussel versperd. Er staat twee kilometer stilstaand verkeer. Dat is vernomen van het Vlaams Verkeerscentrum. De brandweer is ter plaatse om het slachtafval op te ruimen.

Door een bruusk remmanoeuvre van een vrachtwagen belandde slachtafval op de snelweg. Twee rijstroken van de hoofdrijbaan zijn volledig versperd, aldus woordvoerder Peter Bruyninckx. Het verkeer moet ter plaatse via de parallelweg passeren. Van Antwerpen naar Brussel rij je best via de E19, raadt het Vlaams Verkeerscentrum aan.

Een woordvoerder van de Antwerpse brandweer kon niet meteen inschatten hoe lang de verkeershinder kan duren. Na het ruimen van de aanzienlijke hoeveelheid slachtafval moet de rijweg nog gereinigd worden, wat niet altijd even vlot verloopt, luidt het.

@BZAntwerpen maakt de rijbaan op de #A12 , een lading slachtafval kwam daar op het wegdek terecht.@wegenenverkeer @verkeerscentrum De middenrijbaan rijrichting Brussel is afgesloten.

Beter ga je via de #E19. pic.twitter.com/jlyTFnUkWA — 112Antwerpen (@112Antwerpen) October 7, 2019