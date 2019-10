EuroMillions-jackpot van 190 miljoen euro moet nu vallen

Er is sowieso een winnaar, of die nu alle juiste cijfers en sterren aankruiste of niet Foto: AP

Zelfs al kruist niemand de vijf juiste cijfers en twee sterren aan, dan nog moet dinsdag de jackpot van EuroMillions vallen. Al vier trekkingen lang won niemand het maximumbedrag van 190 miljoen euro en dan is het reglement duidelijk: “Is er geen winnaar in rang één, dan zakken we naar rang twee en desnoods nog verder.”

De torenhoge jackpot zorgde er de afgelopen dagen en weken al voor dat er veel meer ingezet werd dan normaal. Bij trekkingen met kleinere jackpots varieert het aantal spelers in ons land tussen de 400.000 en 750.000. Vorige zaterdag waren dat er liefst 1,4 miljoen voor een totaalbedrag van ruim 13 miljoen euro, wat ook twee tot drie keer meer is dan normaal. En nu de jackpot dinsdag sowieso uitbetaald wordt, is de kans groot dat de goudkoorts nog iets straffer zal toeslaan. Bij de Nationale Loterij proberen ze dat alvast te stimuleren door iedereen ervan te overtuigen dat er ook meer kans is om te winnen. Statistisch gezien is de kans om de vijf juiste cijfers en twee juiste sterren aan te kruisen 1 op 139.838.160. “Bij rang twee – 5 juiste cijfers en één juiste ster – is dat 1 op 6.991.908”, klinkt het daar.

Gaat de 190 miljoen euro naar een Belg, dan wordt dat prompt de strafste winnaar ooit in ons land. Het huidige record dateert van oktober 2016, toen won een speler uit Schaarbeek 168 miljoen euro. In Spanje (2017), Portugal (2014) en Schotland (2012) werd wel al eens het maximumbedrag van 190 miljoen euro gewonnen.

Voor wie nu niet wint, is er volgende vrijdag opnieuw een trekking. Al is de jackpot dan wel veel lager. “Dan starten we opnieuw met het basisbedrag van 17 miljoen euro”, klinkt het bij de Nationale Loterij.

