Gentse voyeur riskeert celstraf van 30 maanden nadat hij tal van vrouwen filmde in kleedkamers van sporthal

Gent - Mike D.B. (42) riskeert 30 maanden cel met probatie-uitstel nadat hij jarenlang hij tal van vrouwen - zelfs minderjarigen - filmde in de kleedruimtes van een sporthal. D.B. is aanwezig bij het proces, alsook drie van zijn slachtoffers. In totaal maakte de man twintig slachtoffers, waarvan vijftien geïdentificeerd zijn. Daarvan stelde dertien slachtoffers zich burgerlijke partij.

Het openbaar ministerie vordert 30 maanden met probatie-uitstel. “De privacy van deze slachtoffers is verkracht, hun vertrouwen is geschaad. Het is duidelijk dat de beklaagde worstelt met een seksuele afwijking. Hier moet een dergelijke straf tegenover staan. Een verslaving is een verslaving en daar moet je levenslang aan werken.”

Mike D.B. was een succesvolle IT-consultant, deejay, muzikant bij de bekende Gentse band Biezebaaze en een enthousiaste aikidotrainer tot hij in maart vorig jaar ontmaskerd werd als een gluiperd die al maanden stiekem vrouwen filmde in de kleedruimtes van het sportcomplex van HoGent en die perverse beelden – onder de naam dgreedb – voorzag van denigrerende commentaar en verspreidde op een voyeuristisch forum. Dat bekende hij ook na zijn arrestatie en tijdens zijn opsluiting – iets meer dan een maand – in voorhechtenis.