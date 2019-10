Opdracht van informateurs Reynders en Vande Lanotte zit erop na 130 dagen, ‘geel hesje’ glipt mee binnen

De opdracht van informateurs Johan Vande Lanotte (SP.A) en Didier Reynders (MR) zit er na 130 dagen op. Ze gingen maandag hun preformatienota voorleggen aan koning Filip. Die moet nu een nieuwe informateur, preformateur of verkenner het veld insturen. Wellicht doet hij dat dinsdag. Reynders en Vande Lanotte zeiden op een persconferentie na afloop te geloven dat er ruimte is voor PS en N-VA om te praten.

Koning Filip had Reynders en Vande Lanotte op 30 mei aangesteld als informateurs om bij alle partijen na te gaan welke mogelijkheden er waren voor het vormen van een federale regering. Dat zou geen eenvoudige opdracht worden, gezien de erg verschillende verkiezingsresultaten aan beide kanten van de taalgrens.

De informateurs hebben maandag na 130 dagen hun eindverslag uitgebracht, waarna de koning een einde heeft gemaakt aan hun opdracht. Hij heeft zijn waardering uitgedrukt voor hun inzet en het geleverde werk tijdens de afgelopen maanden, meldt het paleis in een persbericht.

“Niet van wit blad beginnen”

Reynders en Vande Lanotte gaven op een persconferentie meer uitleg bij de nota die ze aan de koning overgemaakt hebben. “Het heeft veel meer tijd gevraagd dan we gedacht hadden”, zeiden de ex-informateurs. “Na vijf jaar van harde confrontaties is het niet verwonderlijk dat het lang duurt voor de grote partijen spreken. De diabolisering tussen N-VA en PS krijg je niet zomaar weggewist. Maar de basis is gelegd voor een correct gesprek, ze moeten niet van een wit blad beginnen.”

Hoe dicht PS en N-VA bij elkaar zitten, wilden ze niet zeggen. “Daar doen we geen uitspraken over. Maar niemand kan het wantrouwen tussen hen ontkennen. De grootste stap is om van vijanden weer gesprekspartners te worden.”

Vande Lanotte benadrukte nog dat het vertrouwen tussen de twee partijen moet groeien. “Er is voldoende water”, pakte hij weer uit met een metafoor, “maar het paard mag niet denken dat er krokodillen in het water zitten. Er zitten geen in, maar het paard moet dat nog willen geloven.”

Koning aan zet

De koning komt nu weer aan zet en zal naar alle waarschijnlijkheid iemand van PS en iemand van N-VA het veld in sturen. Voor de echt grote kanonnen, genre N-VA-voorzitter Bart De Wever en aanstaand PS-voorzitter Paul Magnette, lijkt het nog te vroeg. Waarschijnlijker is dat koning Filip opteert voor een nieuw soort verkenningsopdracht. De naam van voormalig minister-president Geert Bourgeois (N-VA) circuleert bijvoorbeeld. In Wallonië kijken ze naar PS’er Jean-Claude Marcourt.

De koers staat dus nog altijd op paars-geel, de formatie waar N-VA en PS samen in de regering zitten. Beide partijen zitten daar niet echt op te wachten. Alleen PS heeft nog een uitwijkmogelijkheid met paars-groen. Maar dan moet ze wel Open VLD en CD&V zover krijgen N-VA te lossen en in een regering met een Vlaamse minderheid te stappen. En daar zitten die twee niet op te wachten.

Incident met geel hesje

Bij de aankomst van de informateurs aan het Koninklijk Paleis veroorzaakte een vrouw even opschudding. Ze glipte achter de auto van het informateursduo naar binnen.

De actievoerster wilde naar verluidt twee gele hesjes afgeven aan de informateurs. Ze liep achter hun wagen mee door de poort, maar werd na enkele meters al gevat door de politie. Die nam de gele hesjes in beslag.