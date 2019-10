Limburgse politie gaat meer bodycams en drones inzetten

Hasselt - De politie Limburg Regio Hoofdstad (LRH) heeft maandag in Hasselt het zonaal veiligheidsplan 2020-2025 voorgesteld. “We gaan meer bodycams, camera’s en drones inzetten. Zo’n drone is inzetbaar bij bijvoorbeeld de vaststellingen van een verkeersongeval”, aldus zonechef Philip Pirard. Andere speerpunten in het veiligheidsplan zijn de aanpak van de drugsproblematiek, het verminderen van sluikstorten en het verhogen van de verkeersveiligheid in de politiezone.

Het zonaal veiligheidsplan is gebaseerd op de resultaten van een bevraging van de bevolking, de zogenaamde veiligheidsmonitor. Het aanpakken van de verkeersovertredingen, zwerfvuil en sluikstorten en woninginbraken waren de bekommernissen van de inwoners in de politiezone. “Hasselt krijgt steeds meer te maken met diverse vormen van overlast, zoals fietsdiefstallen en drugs, die vooral in de grootsteden opduiken. Daarom gaan onze mensen meer met bodycams de straat op om zowel de eigen veiligheid, als die van de burgers te waarborgen,” aldus korpschef Pirard.

Om dossiers sneller af te handelen wil de politie ook meer het Project M toepassen, dat al sinds oktober 2018 in de zone LRH bestaat. Overtreders worden sneller geverbaliseerd in tegenstelling tot het hele traject dat ze zouden moeten afleggen vooraleer er een veroordeling is. Een parketmagistraat is dan tweemaal per week fysiek aanwezig in het politiekantoor.