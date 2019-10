Amerikaans parlement vraagt documenten van Pentagon op in onderzoek naar ‘impeachment’ van Trump

De Democraten in het Amerikaanse parlement hebben voor hun onderzoek naar de Oekraïne-affaire via het gerecht documenten gevorderd van het Amerikaanse ministerie van Defensie en van een begrotingsspecialist. De inlichtingen, waaronder e-mails, verslagen van zittingen en resoluties, moeten ten laatste op 15 oktober aan het Amerikaanse parlement worden overgemaakt.

Vorige week hadden de Democraten al via een dagvaarding interne documenten van het Witte Huis, van het ministerie van Defensie en van de vicepresident opgevraagd. Of de regering er gevolg aan gaat geven, is nog niet zeker. Als ze niet overgemaakt worden, dreigt er wel een strafvervolging.

Trump wordt verweten dat hij de Oekraïense president Volodimir Zelenski per telefoon zou hebben opgeroepen om een onderzoek in te stellen tegen zijn rivaal in de komende presidentscampagne Joe Biden en diens zoon Hunter. De Democraten zien daarin een poging van de president om de verkiezingen te winnen met de hulp van een buitenlandse regering. Trump wijst die aanklacht van de hand. Nog volgens de Democraten zou Trump ook het achterhouden van geld voor het Oekraïense leger als drukkingsmiddel gebruikt hebben.

Trump beschuldigt Biden er dan weer van zich als vicepresident van de VS te hebben ingespannen om de Oekraïense procureur-generaal zover te krijgen dat die zijn zoon die zakelijke belangen heeft in Oekraïne buiten schot van de Oekraïense justitie zou houden.