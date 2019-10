Arbitragecommissie geeft toe dat één videoref dit weekend twee keer de mist inging: zowel in Brugge als in Charleroi in de fout

De videoref is twee keer de mist ingegaan afgelopen weekend. Vrijdag in de wedstrijd tussen Charleroi en Anderlecht had het doelpunt van Anderlecht niet afgekeurd mogen worden. En zondag in de topper tussen Club Brugge en AA Gent had opgetreden moeten worden bij de penaltyfase met Roman Yaremchuk. Dat zegt de arbitragecommissie van de Belgische voetbalbond. Pikant detail: in beide wedstrijden was de videoref… dezelfde man: scheidsrechter Nicolas Laforge.

Laforge deed een eerste keer de wenkbrauwen fronzen toen hij het doelpunt dat Nacer Chadli met de schouder scoorde voor Anderlecht op het veld van Charleroi na het bekijken van de beelden liet afkeuren. De arbitragecommissie stelt dat Laforge hier niet had moeten tussenkomen. “De beelden tonen geen duidelijke fout, geen “clear and obvious error”, aan van de scheidsrechter.”

De ref in het busje ging tijdens Club Brugge-AA Gent, amper twee dagen later, een tweede keer in de fout. Deze keer omdat hij niét ingreep toen Club Brugge-verdediger Brandon Mechele het been van AA Gent-aanvaller Roman Yaremchuk raakte bij een onbesuisde tackle. “Het Professional Referee Department verwacht een VAR-interventie voor strafschop.”

Een derde saillante fase, die waarbij Standard in de laatste minuut van de match in Antwerp (2-2) geen penalty werd gegeven, is volgens de arbitragecommissie wèl correct. “Na een contact zet Felipe Avenatti zijn actie verder en valt daarna op een opvallende manier tegen de grond”, klinkt het. “De VAR komt niet tussen omdat de beelden geen “clear and obvious error” aantonen van de scheidsrechter.”