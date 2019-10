Kritiek op gevangenisregime Sint-Gillis: “Situatie is ondraaglijk geworden en kan alleen maar verergeren”

Sint-Gillis - De Belgische afdeling van het Internationaal Observatorium voor Gevangenissen (OIP) veroordeelt de aanscherping van het gevangenisregime in de gevangenis van Sint-Gillis. Om het gebrek aan gevangenispersoneel en de overbevolking van de gevangenissen aan te pakken, werden er maatregelen ingevoerd, maar deze “kunnen een situatie die al ondraaglijk is geworden door het dicht op elkaar zitten en internering alleen maar verergeren”, waarschuwt het OIP.

Eind september hebben de vakbonden in overleg met de directie besloten de dienstverlening aan te passen in functie van het aanwezige personeel om het tekort aan personeel en de overbevolking van de gevangenissen te compenseren.

Maar het OIP is niet gediend met de gevolgen. “Zo zijn bezoeken van familieleden, uitstapjes naar de binnenplaats en de telefoon sinds enkele weken slechts om de twee dagen toegestaan. Bovendien is de toegang tot de gevangenis voor externe diensten sterk beperkt in die mate dat de meeste mensen niet meer weten hoe ze de gevangenis moeten betreden”, aldus OIP. De gevangenen zouden ook onthouden worden van hun psychologische en sociale opvolging, hun opleiding en toegang tot alle andere activiteiten worden ontzegd. De maatregelen gelden officieel nog tot 15 oktober.

“Passiviteit”

Het observatorium hekelt “de passiviteit van de staat”, die “als enige verantwoordelijk is voor de manier waarop de gevangenen behandeld worden”.

Volgens het OIP toont minister van Justitie, Koen Geens (CD&V), “opnieuw aan dat hij niet van plan is om de rechterlijke beslissingen die zijn schendingen veroordelen, te respecteren”.

Volgens een woordvoerster van de Federale Overheidsdienst Justitie wordt er aan de problemen gewerkt. “Sinds vorige week trachten we het regime in de gevangenis van Sint-Gillis progressief op te bouwen. Vanaf morgen (dinsdag, red.) zal er dagelijks mogelijkheid zijn tot wandeling, douche, en telefoon. Het bezoek zal drie dagen per week mogelijk zijn”, aldus Kathleen Van De Vijver.

Hoewel de Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel in januari 2019 de Belgische staat zes maanden de tijd had gegeven om een einde te maken aan de overbevolking van de Sint-Gillisgevangenis, telt de instelling nog steeds meer dan 860 gevangenen voor ongeveer 500 plaatsen, aldus OIP nog.