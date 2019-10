Papa vertelt dochter dat hij kankervrij is, haar reactie is prachtig

Chris (43) kreeg zes jaar geleden te horen dat hij blaaskanker had. Hij onderging verschillende chemotherapieën, maar de tumoren bleven terugkomen. Zijn laatste kans was een operatie waarbij de dokters zijn blaas zouden verwijderen. Chris zou hiervoor twee weken in het ziekenhuis moeten blijven. Maar na negen dagen was hij onaangekondigd terug thuis, en dat deed zijn 8-jarige dochter Maicy heel wat.