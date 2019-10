Nieuw shirt Rode Duivels én nieuw logo voorgesteld op interne vergadering van de voetbalbond

Rode shirts met zwarte strepen, zwarte shorts en rode kousen. In die uitrusting proberen de Rode Duivels volgend jaar in Londen Europees kampioen te worden. Het nieuwe ontwerp van kledingsponsor Adidas was al enkele maanden geleden uitgelekt, maar werd nu ook officieel voorgesteld op een interne vergadering van de voetbalbond. De tweede uitrusting zou een volledig wit-grijs ensemble zijn.

De KBVB lanceert ook een nieuw logo. De kroon, de lauwerkrans en de driekleur blijven, maar in vergelijking met het vorige embleem – een simpel schild met de letters URBSFA en KBVB en het stichtingsjaar erop – is er nu ook een (halve) bal in verwerkt.