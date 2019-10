Trump onder vuur: voorzitters van Kamers in Congres bekritiseren beslissing om troepen terug te trekken uit Syrië

De voorzitters van beide Kamers in het Amerikaanse Congres hebben kritiek geleverd op de door president Donald Trump aangekondigde terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit het Syrische grensgebied met Turkije.

Mitch McConnell, de Republikeinse meerderheidsleider in de Senaat, waarschuwde voor het gevaar van een “aanzienlijk conflict” tussen Ankara en de Koerdische milities bij een Amerikaanse terugtrekking. Nancy Pelosi, de Democratische woordvoerster van het Huis van Afgevaardigden, verweet Trump de Koerdische bondgenoten van de VS te “verraden”. In politieke kwesties staan McConnell en Pelosi normaal recht tegenover mekaar.

“Overhaast”

Volgens McConnell zou een “overhaaste” terugtrekking alleen Rusland, Iran en het regime van de Syrische president Bashar al-Assad in de kaart spelen. “En dat zou het risico vergroten dat Islamitische Staat en andere terreurgroeperingen zich herstructureren”, aldus de partijgenoot van Trump.

Pelosi sprak over een “rechtstreekse bedreiging voor de regionale veiligheid en stabiliteit”. Volgens haar brengt de beslissing ook de “gevaarlijke” boodschap over aan Iran, Rusland en aan de bondgenoten van de VS dat Amerika “geen betrouwbare partner” meer is. Pelosi vindt dat Trump zijn beslissing moet terugdraaien.

Dreigementen

Het Witte Huis had zondagavond (lokale tijd) aangekondigd niet in de weg te zullen staan van een Turks offensief tegen de Koerdische milities in Noord-Syrië. De Koerdische milities waren bondgenoten van de VS in de strijd tegen ISIS. Geconfronteerd met de massale kritiek op zijn beslissing om de Amerikaanse militairen terug te trekken, dreigde Trump er op Twitter mee “de economie van Turkije totaal te verwoesten en van de kaart te vegen”, als Ankara iets in Syrië doet wat hij te ver vindt gaan.