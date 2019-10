“Bourgeois en Demotte zetten opdracht van Reynders en Vande Lanotte verder”

Geert Bourgeois en Rudy Demotte in 2015, toen ze allebei minister-president waren. Foto: BELGA

Nu Didier Reynders en Johan Vande Lanotte verlost zijn van hun opdracht als informateurs, zijn het Geert Bourgeois en Rudy Demotte die als preformateurs de temperatuur verder mogen opnemen bij de politieke partijen. Dat meldt VRT Nieuws. Met als einddoel: een federale regering.

Johan Vande Lanotte (SP.A) en Didier Reynders (MR) werden op 30 mei door koning Filip aangesteld als informateurs. Hun ondankbare opdracht was gesprekken aanknopen met alle politieke partijen in de hoop zo snel mogelijk een nieuwe federale regering te kunnen vormen.

Vooral PS en N-VA aan tafel krijgen en zover krijgen met elkaar te praten, leek onbegonnen werk. Maar Reynders en Vande Lanotte slaagden er toch in. Tot concrete resultaten leidde het nog niet, maar ze koesteren wel de hoop dat constructieve gesprekken tussen de gezworen vijanden in de komende weken kunnen plaatsvinden.

De opdracht om alles verder in goede banen te leiden nu de opdracht van de twee anciens erop zit, is weggelegd voor Geert Bourgeois (N-VA) en Rudy Demotte (PS). De twee gewezen minister-presidenten zullen dinsdag door de koning aangeduid worden als preformateurs, meldt VRT Nieuws. Bevestiging is er nog niet.

