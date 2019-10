Onderzoek naar opgeknoopte Greta Thunberg-pop aan brug: “Schandelijke actie”

Wie maandag passeerde aan de brug op de Via Isacco Newton in Rome, kreeg een opmerkelijk tafereel te zien: aan de rand van de brug hing een pop te bengelen die de jonge klimaatactiviste Greta Thunberg voorstelde. “Een schandelijke actie”, reageerde burgemeester Viginia Raggi (Vijfsterrenbeweging), die de pop meteen liet verwijderen door de brandweer.

Aan de Thunberg-pop was een briefje met de boodschap “Greta is your god” bevestigd. Wie verantwoordelijk is voor de lugubere actie, is niet duidelijk. Het parket van Rome is intussen een onderzoek gestart en op zoek naar de daders. Op vrijdag 27 september was de Zweedse klimaatactiviste nog vol lof over de Italiaanse jongeren die in groten getale deelnemen aan de betogingen voor een ambitieuzer klimaatbeleid. “Onze toewijding voor het klimaat stopt niet”, benadrukte burgemeester Raggi nog op Twitter.