Cercle Brugge wil nu “Belg” als coach: Peter Maes en Georges Leekens werden aangeboden, maar zijn kansloos

Tweede interlandbreak, tweede trainersontslag. Nadat Waasland-Beveren eerder Adnan Custovic de laan uitstuurde, gaf Cercle Brugge Fabien Mercadal (47) zijn C4. Een dramatische 3 op 30 werd de Fransman fataal. Groen-zwart mikt nu op een Belgische coach of toch iemand die de Belgische competitie kent. Peter Maes en Georges Leekens werden aangeboden, maar zijn kansloos.

Cercle Brugge is een slagveld voor trainers geworden. Fabien Mercadal is al de elfde coach die in de laatste zes seizoenen de revue passeerde bij de Vereniging. Herinnert u zich zijn voorgangers nog? Ga even zitten: Bob Peeters, Foeke Booy, Lorenzo Staelens, Arnar Vidarsson, Dennis van Wijk, Fred Vanderbiest, José Riga, Frank Vercauteren, Laurent Guyot en José Jeunechamps.

Eigenlijk was Vercauteren de enige die de strijd overleefde. Hij vertrok ongeschonden en fier met de titel in 1B. Alle anderen beten hun tanden stuk op groen-zwart. Nu dus ook Fabien Mercadal.

Die werd gisteren tegen de middag ontboden in het Jan Breydelstadion. Heel even werd er nog van gedachten gewisseld met het bestuur, maar de beslissing over zijn ontslag was zaterdag eigenlijk al genomen, na de 6-0-pandoering tegen Zulte Waregem. Weinig coaches overleven een start met 3 op 30. Mercadal was er wel op voorbereid. De voorbije dagen had Igor Korneev, de gezant van moederclub Monaco, overal bij Cercle zijn oor te luisteren gelegd en een analyse gemaakt. In tegenstelling tot veel andere Monaco-afgevaardigden begrijpt Korneev als ex-speler van Feyenoord wel Nederlands en dus kreeg hij een beter beeld van de problemen en ongenoegens binnen Cercle.

Het afscheid van Mercadal na goed drie maanden was onvermijdelijk. Vandaag leidt één van zijn assistenten de training, maar voor de opvolging van de Fransman wil Cercle nu echt een ander profiel. Liefst wordt het een Belg of toch minstens iemand met een staat van dienst in onze Jupiler Pro League. Cercle worstelt met zijn identiteit sinds de overname door Monaco en het wil die identiteitscrisis definitief een halt toeroepen.

Ferrera, Rednic, Storck

Maar wie staat te springen om in dit project te stappen? Deze zomer hengelden de Bruggelingen al naar Gert Verheyen, Vincent Euvrard en Besnik Hasi, maar die bedankten vriendelijk voor het aanbod en ze hebben nu andere jobs. Finaal werd toen toch voor een buitenlander gekozen.

Nu zijn er wel al twee Belgische kandidaten aangeboden – Peter Maes en Georges Leekens – maar zij maken geen kans. Assistent Rudy Cossey dweept ook wel met Ivan Leko, maar die werkt nu in het Midden-Oosten bij Al Ain.

Cercle zoekt zijn heil wellicht elders. Yannick en Emilio Ferrera hebben het goeie profiel en ook Mircea Rednic en Bernd Storck zijn vertrouwd met onze competitie. Al mikt Storck normaliter toch hoger. Als het kan, wil Cercle wel graag snel knopen doorhakken.