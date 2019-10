In mei stelde Anderlecht Vincent Kompany nog voor als speler-manager, vandaag moet het bewijzen dat hij de trainer niét is. Kan dat?

Anderlecht staat alweer voor een loodzware opdracht. In mei presenteerde RSCA Vincent Kompany (33) nog trots als speler-manager, vandaag moet paars-wit voor de Licentiecommissie opeens bewijzen dat Vince The Prince niet de hoofdcoach is. Euh, valt het licht van de zon te ontkennen? Toch wordt best een sterke strategie voorbereid, want voor een trainer zonder Pro Licence-diploma riskeert de club een boete en degradatie. Hiertegen moet Anderlecht zich wapenen.