Vincent Kompany kan dit jaar in België geen trainerscursus meer volgen

Vincent Kompany trekt vandaag niet zelf naar de Licentiecommissie om zich te verdedigen. Anderlecht wordt vertegenwoordigd door CEO Jo Van Biesbroeck en algemeen raadsman Bert Van der Auwera. De proflicenties voor volgend seizoen worden toegekend in maart. Tegen dan moet de Licentiecommissie zeker akkoord zijn met de rolverdeling bij paars-wit. Anderlecht denkt het te kunnen oplossen met de komst van Frank Vercauteren.

Al wordt het misschien ook eens tijd dat Kompany, gezien zijn trainersambities, werk maakt van zijn trainersdiploma. Als hij effectief zijn UEFA A-diploma nog moet halen, kan dat in België helaas pas vanaf maart 2021. Dan start de eerstvolgende UEFA A-trainerscursus, die twee jaar in beslag neemt. Heeft hij zijn UEFA A-diploma al wel, dan kan hij zich inschrijven voor de Pro Licence-cursus. Al zal ook dat niet meer voor dit jaar zijn. Kompany kan wel zijn heil zoeken in het buitenland, waar die cursussen jaarlijks georganiseerd worden. Zo heeft Eupen-coach Benat San José – ook nog geen Pro Licence – het trouwens opgelost.