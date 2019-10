Anderlecht niet de eerste club met probleem met diploma’s: Kortrijk kreeg al zware boete, bij Lierse moest coach zelfs opstappen

Anderlecht is niet de eerste club die met dit probleem geconfronteerd wordt. In 2016 was Karim Belhocine trainer bij Kortrijk zonder Pro Licence-diploma. Patrick De Wilde werd aangesteld als offi­ciële T1, maar werd als een stroman beschouwd. De Licentiecommissie posteerde toen zelfs een mannetje naast de dug-out om te zien wie de richtlijnen gaf en nam beelden op van de training. Uiteindelijk kon Belhocine zich nog inschrijven voor de Pro Licence-cursus, waardoor de straf beperkt bleef tot een boete van 5.000 euro.

Bij Lierse waren de gevolgen erger. Daar moest Will Still opstappen omdat hij niet de juiste papieren kon voorleggen. David Colpaert werd niet beschouwd als hoofdcoach en het verlies van de licentie dreigde. Bij Lierse Kempenzonen was Urbain Spaenhoven hetzelfde lot beschoren.

In het buitenland kon Andrei Shevchenko in 2012 zelfs geen bondscoach van Oekraïne worden omdat hij niet over het juiste diploma beschikte.