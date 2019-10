Natuurgids ‘ontwart’ vastgeraakte edelherten, maar wordt zelf gespiest: “Die geweien zijn dodelijke wapens”

Jorn Van Den Bogaert (37), afkomstig uit Morkhoven (Herentals) maar al ruim vijftien jaar zelfstandig natuurgids in de Ardennen, werd gespiest in knie en dij toen hij twee edelherten die verstrengeld zaten met hun gewei probeerde te bevrijden. Hij is tien dagen werkonbekwaam door de stoot. Eén hertenbok was al dood, de tweede werd gered.

Van Den Bogaert, in een vorig leven nog provinciaal domeinwachter in Broek De Naeyer in Willebroek, gidst natuurliefhebbers in de streek van Houffalize en de Hoge Venen. De hertenbronst is een van de ...