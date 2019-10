CLUBNIEUWS. Prestigieuze oefenmatchen voor Cercle Brugge en Waasland-Beveren, internationals zwermen uit

De interlandbreak zorgt ervoor dat alle internationals die onze Jupiler Pro League telt uitzwermen - en dat enkele clubs een aangepast programma volgen, of hier en daar nog een prestigieuze oefenmatch spelen. Al uw clubnieuws van de dag.

CLUB BRUGGE. Tau laat zich onderzoeken in Zuid-Afrika

Club-aanvaller Percy Tau vloog gisteren naar Zuid-Afrika, waar hij zich vandaag laat onderzoeken door de medische staf van de nationale ploeg. Elk nationaal elftal heeft het recht om geblesseerde spelers in eigen land te onderzoeken en de Zuid-Afrikaanse Bafana Bafana maken gebruik van dat recht. Tau viel zondag tegen AA Gent uit met een enkelletsel.

Zuid-Afrika speelt in de interlandbreak slechts één vriendschappelijke wedstrijd, zondag tegen Mali. De kans lijkt klein dat bondscoach Molefi Ntseki dan risico’s neemt met Tau. Anderzijds heeft hij al met heel wat blessures af te rekenen en is Tau een van de publiekstrekkers in Zuid-Afrika.

KV KORTRIJK. Hornby opgeroepen voor Schotse beloften

Fraser Hornby (foto) zit in de Schotse selectie voor de U21. Die spelen deze week tegen Litouwen en Tsjechië. De aanvaller heeft wel last van een lichte heupblessure, maar wil alles spelen. “We hopen dat zijn blessure niet erger wordt, want we rekenen echt op hem. Het is een jongen met nog heel wat groeimarge”, aldus coach Yves Vanderhaeghe.

ZULTE WAREGEM. Pas vrijdag vakantie

De interlandbreak betekent niet dat de spelerskern van Zulte Waregem zomaar vrijaf krijgt. Francky Dury (foto) en zijn jongens trainen komende week gewoon door. Zo wordt er elke dag een oefensessie afgewerkt, telkens met aanvang om 10.30 uur. De trainingen gaan door op het derde oefenterrein en zijn open voor het publiek. Vrijdag, zaterdag en zondag worden de spelers niet op de club verwacht.

CERCLE BRUGGE. Vrijdag oefenmatch tegen Monaco

Gisteren stond er geen training bij de Vereniging gepland. Fabien Mercadal kreeg uitleg over zijn ontslag en nam afscheid van de medewerkers. Hij wil de komende dagen alles op een rijtje zetten. Vandaag wordt de training hernomen. Rudi Cossey (foto) en José Jeunechamps zullen de training leiden. Het blijft de bedoeling om vrijdag een oefenmatch tegen Monaco te spelen.

AA GENT. AA Gent zoekt uitbater voor Buffalo Talent Center

De Buffalo’s zijn op zoek naar een verantwoordelijke (m/v) facility en uitbating van de jeugdkantine op het Buffalo Talent Center. Hierbij wordt gemikt op een dynamisch koppel, dat het gevarieerde takenpakket op zich kan nemen. Flexibiliteit is een must, Buffalo-minded zijn een pluspunt. Kandidaturen kunnen tot 15 oktober ingestuurd worden naar Kristof Celen (Horeca Manager AA Gent) via de clubwebsite.

WAASLAND-BEVEREN. Oefenmatch tegen PSV

Waasland-Beveren oefent morgen om 13 uur achter gesloten deuren tegen PSV. Een uitgelezen kans voor enkele spelers om wat matchritme op te doen. Daam Foulon is deze week de enige speler met interlandverplichtingen. Beloftencoach Johan Walem beloonde de jonge linksachter voor zijn uitstekende prestaties van de afgelopen weken. De beloften kregen gisteren versterking van Gabriël, Gamboa, Liessens, Milosevic en Asomani.

KRC GENK. Hele ploeg internationals

Felice Mazzu ziet elf spelers vertrekken met interlandverplichtingen. Doelman Gaëtan Coucke is voor het eerst opgeroepen bij de Belgische beloften. De elf Genkse internationals: Junya Ito (Japan), Gaëtan Coucke (België U23), Ianis Hagi (Roemenië), Patrik Hrosovsky (Slovakije), Paul Onuachu (Nigeria), Maarten Vandevoordt (België U19), Jhon Lucumi (Colombia), Mbwana Ally Samatta (Tanzania), Sander Berge (Noorwegen), Jere Uronen (Finland) en Benjamin Nygren (Zweden).

STANDARD. Preud’homme mist acht internationals

Maxime Les­tienne moest geblesseerd afhaken bij de Rode Duivels, maar de Rouches zenden deze week nog steeds acht internationals uit. Laifis (Cyprus, foto), Boljevic (Montenegro), Dragus (Roemenië U21), Amallah (Marokko), Vojvoda (Kosova), Cimirot (Bosnië), Vanheusden (België U21) en Mpoku (U21) zijn de komende dagen op pad.

ANTWERP. Vijf spelers met interlandverplichtingen

Antwerp moet deze interlandperiode vijf internationals afstaan. Bolat probeert met Turkije, momenteel leider in zijn poule, een gooi te doen naar de kwalificatie voor het EK 2020. Miyoshi werd opgeroepen voor Japan. Teunckens (beloften), Quirynen en Geeraerts (beiden U19) zijn dan weer op pad met hun Belgische nationale jeugdploeg.

KV MECHELEN. Antwerp niet in gevaar voor Hairemans

Geen Geoffry Hairemans in Eupen afgelopen weekend. Hij kampte met last aan de knie, maar het duel tegen zijn ex-club Antwerp op 20 oktober komt in principe niet in gevaar. Bij KV ontbreken deze week Bateau (Trinidad&Tobago), Vanzeir (België U21) en Vranckx (België U19) met interlandverplichtingen. Donderdagmiddag speelt KV om 11.30 uur een vriendschappelijke match tegen Anderlecht op het oefencomplex van paars-wit.

STVV. Ito verkiest Stayen boven nationale ploeg

Marc Brys telt zeven afwezigen op training. Botaka (Congo), Boli (Ivoorkust), Colombatto (Argentinië U23), Durkin (VS U23), Schmidt (Japan), De Smet (België U23) en Cong Phuong (Vietnam) hebben interlandverplichtingen. Drie Kanaries zijn niet ingegaan op een invitatie voor een interland: de geblesseerde Sankhon (Guinee) en Van Dessel (België U19) en Tatsuya Ito, die nochtans uitgenodigd werd op een stage voor de nationale ploeg U23 van Japan, verkoos op Stayen te blijven. Stan Van Dessel moest dan weer forfait geven voor de U19-interlands tegen Frankrijk en Engeland door een knieblessure.