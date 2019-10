Zo zal winkel in monumentale, beschermde kerk eruitzien: “Wijnbar wordt doodsteek voor uniek orgel”

De supermarktketen Delhaize wil een nieuw soort winkel met diverse standjes creëren in de Gentse Sint-Annakerk. Maar de unieke vloer wordt daarvoor wel afgedekt, de zijkapellen worden onzichtbaar en het orgel mag alleen nog na de sluitingsuren worden bespeeld, verklaarde expansiemanager Eva Van Waes maandagavond in de bevoegde gemeenteraadscommissie.

De laatste beslissingen over Sint-Anna zijn nog niet genomen, beklemtoonde Gents cultuurschepen Sami Souguir (Open VLD). Maar er is wel al overeenstemming over wat er zal komen. Op één punt ...