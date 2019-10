Vrachtwagen rijdt in op auto’s, zestien gewonden

In de Duitse gemeente Limburg, in de deelstaat Hessen, is een vrachtwagen maandagavond aan een verkeerslicht ingereden op meerdere auto’s. Daarbij zijn zestien mensen gewond geraakt.

Eén persoon is er erg aan toe en verkeert in kritieke toestand. De bestuurder werd inmiddels opgepakt en zou zelf ook verwondingen hebben opgelopen. Volgens de politie was de vrachtwagen eerder in de buurt van de feiten gestolen.

Over de toedracht van het incident bestaat nog geen duidelijkheid. De politie onderzoekt alle mogelijke pistes, maar waarschuwt voor speculatie. “Wanneer zoiets gebeurt, dan is het de taak van de politie om alle pistes te bekijken. En dat is precies wat we doen. We sluiten op dit moment niets uit”, antwoordde een politiewoordvoerder op de vraag van enkele media of het mogelijk om een terreurdaad gaat.

Bij het ongeval kwamen verschillende mensen klem te zitten in hun auto. Naast de vrachtwagen waren in totaal acht andere voertuigen betrokken.

De Frankfurter Neue Presse sprak met de rechtmatige bestuurder van de vrachtwagen en die zei dat hij door een man uit zijn stuurcabine was getrokken. Nog volgens het medium zou de bestuurder die het ongeval veroorzaakte volgens getuigen verschillende keren “Allah” hebben gezegd. Dat werd echter niet door de politie van Westhessen bevestigd. Die waarschuwde via Twitter dat niemand gebaat is bij “trollen of wilde speculaties”.

Bestuurder opgepakt

Aan getuigen die iets gezien hebben dat met het incident verband kan houden of beelden hebben van de feiten wordt gevraagd om zich te melden. Dat de bestuurder werd opgepakt is niet meer dan normaal, verklaarde de politiewoordvoerder. “Bij geen enkel ongeval met zovele gewonden kan de bestuurder nadien gewoon beschikken”, luidde het.

Intussen worden ter plaatse nog steeds onderzoeksdaden verricht. Daarbij is onder meer een helikopter ingezet. De plaats van het incident is afgezet en uren na het ongeval was de vrachtwagen nog altijd niet weggetakeld.