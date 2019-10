Het misverstand over Laszlo Bölöni: de trainer van Antwerp regeert helemaal niet met harde hand en arriveert soms zelf later dan zijn spelers

Hoezo robbertjes op training, gekibbel om penalty’s en geklaag over een gebrek aan discipline? Toch niet onder Laszlo Bölöni (66), ‘de hardste der trainers ’? Toch wel. De Roemeen beult zijn spelers op het veld wel af, maar regeert ernaast net met (te?) zachte hand. Achtergrond bij een fout imago.

Flashback naar 2009. Standard is op weg naar zijn tweede titel op rij, maar geef de Rouches geen penalty, want dan is het kot te klein. Tegen Club Brugge trekt Jovanovic de bal uit handen van Witsel, ...