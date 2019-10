Thomas Cook perkte nog snel aansprakelijkheid in

De top van Thomas Cook België heeft op vrijdag 20 september, vlak voor het faillissement van het Britse moederbedrijf twee dagen later, de statuten van het bedrijf aangepast aan de nieuwe vennootschapswet doorgevoerd die de aansprakelijkheid van de bestuurders inperkt. Vroeger was er geen beperking op het bedrag dat bestuurders mogelijk moesten betalen voor door hen gemaakte fouten. Nu is er een plafond van 250.000 euro tot 12 miljoen euro, afhankelijk van de grootte van het bedrijf.

Het nieuwe wetboek kwam er op initiatief van minister van Justitie Koen Geens (CD&V). “Bestuurders moeten durven gaan voor een beslissing, zonder dat een schadevergoeding als een zwaard van Damocles boven hun hoofd hangt”, zei hij eerder dit jaar. Dat geldt wel niet voor zware fouten of opzettelijk bedrog.

De beperking van de aansprakelijkheid zou voor de drie vennootschappen van Thomas Cook België ingegaan zijn op 24 september, omdat de nieuwe statuten dan bij de griffie zijn neergelegd. Oude bestuursdaden vallen daar dus niet onder. Hamvraag is welke bestuursdaden na de neerlegging zijn gebeurd. De curatoren zegden eerder dat “op het laatste moment” er nog 5 miljoen tot 6 miljoen euro Belgische geld van Thomas Cook naar de groep ging. (pdd)