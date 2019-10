Thomas Cook België perkte nog snel aansprakelijkheid van toplui in

De top van Thomas Cook België heeft op vrijdag 20 september, vlak voor het faillissement van het Britse moederbedrijf twee dagen later, de statuten van het bedrijf aangepast aan de nieuwe vennootschapswet doorgevoerd die de aansprakelijkheid van de bestuurders inperkt. Vroeger was er geen beperking op het bedrag dat bestuurders mogelijk moesten betalen voor door hen gemaakte fouten. Nu is er een plafond van 250.000 euro tot 12 miljoen euro, afhankelijk van de grootte van het bedrijf.