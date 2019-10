Andy Peelman van ‘De buurtpolitie’ uit zijn frustraties: “Als ik naar ‘De Rechtbank’ kijk, snap ik dat Vlaanderen steeds rechtser stemt”

Andy Peelman mag als acteur in het VTM-programma ‘De Buurtpolitie’ dan wel een agent vertolken, in het echte leven is hij het niet eens met de koers die de Belgische justitie neemt. Dat zegt hij in ‘Dag Allemaal’.

“Weet je, als je in Amerika nog maar een agent aanraakt, mag je al een fameuze straf verwachten. Hier mag je m’n collega (sic) Kitty Van Nieuwenhuysen doodknallen en loop je enkele jaren later weer vrij rond”, klinkt het. “Weet je wanneer ik me soms ook erger? Als ik naar ‘De Rechtbank’ kijk. Drie mensen bekenden daar recent een gewapende overval op een Carrefour. Bij het weglopen trokken ze ook nog eens een handtas uit de handen van een oud vrouwtje. In de rechtbank zitten ze er dan amper geïnteresseerd bij. En wat is het vonnis? Een werkstraf van 250 uur. Geen dag cel. Daar kan ik met m’n verstand niet bij. Dan denk ik: ‘Wat haalt ons werk op de straat eigenlijk uit?’”

“En dan is iedereen zo verbaasd dat Vlaanderen almaar rechtser stemt. Je zal maar één van die slachtoffers zijn, hé, en niet veel later op straat opnieuw geconfronteerd worden met die dader. En als je 53 per uur rijdt in de bebouwde kom, sturen ze een deurwaarder op je af om de boete te betalen. Natuurlijk worden de burgers dan kwaad.”