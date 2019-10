Animal Rights eist verbod op het organiseren van slachtsafari’s

Animal Rights eist een verbod op het organiseren van slachtsafari’s en een verbod op het organiseren van jachtreizen door Belgische bedrijven. De dierenrechtenorganisatie roept daarnaast ook de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus op om leden die dit soort reizen aanbieden, te weigeren. In zijn persbericht verwijst Animal Rights naar twee bedrijven die slachtsafari’s aanbieden in ons land: Hunting Adventure in het Limburgse Tessenderlo en Tophunt Travel in het Oost-Vlaamse Lemberge, deelgemeente van Merelbeke.