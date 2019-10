Thibaut Courtois is klaar voor de strijd bij Rode Duivels: schade valt nog mee in de kern van Roberto Martinez

Geen Thibaut Courtois tijdens de strekoefeningen bij de Rode Duivels. De doelman meldde zich gisterochtend nog op doktersbezoek bij Real Madrid en reisde daarna naar de selectie. Daar trainde hij eerst apart en dan tien minuten op het veld met de andere Duivels.

Thibaut Courtois werd vorige week tijdens de rust van Real Madrid-Club Brugge vervangen wegens buikgriep. De 27-jarige doelman speelde zaterdag ook niet met zijn club tegen Granada. Zijn vervanger Areola ging in de fout bij een doelpunt.

Gisteren meldde Courtois zich in Tubeke op de afspraak, maar de rek- en strekoefeningen onder leiding van Claudia Van Avermaet – de zus van renner Greg – liet hij aan zich voorbijgaan. Hij trainde op zijn eentje. Zwaarder dan de rest. Courtois is klaar voor de strijd, hoe relatief dat tegen San Marino ook zal zijn.

Onfortuinlijke Lestienne

Dat kan niet gezegd worden van Maxime Lestienne. Die werd na zijn spierscheur in de hamstrings teruggestuurd naar Standard. Voor de aanvallende middenvelder een tegenvaller nadat hij na zes jaar eindelijk nog eens was opgeroepen. “Een enorme ontgoocheling”, sakkerde hij.

Ook Leander Dendoncker en Romelu Lukaku deden niet mee aan de rek- en strekoefeningen. Zij speelden met respectievelijk Wolverhampton en Inter zondag nog een wedstrijd en dan worden ze veiligheidshalve aan de kant gehouden. Dat is traditie bij de Rode Duivels.

Zo valt de schade nog mee in de kern van Roberto Martinez. Nu Meunier en Lukaku, wier fitheid gisteren werd getest, klaar zijn om te spelen, zijn van het basisteam alleen Kompany en De Bruyne afwezig. De geblesseerden Trossard en Denayer zijn eerder invallers.

Sputterende Spurs

Niet alleen Courtois heeft kopzorgen met de kritiek die hij krijgt in Madrid. Toby Alderweireld en Jan Vertonghen bevinden zich met Tottenham in een ongewone situatie. Het succesteam van de afgelopen jaren – in juni nog finalist in de Champions League – staat na acht speeldagen pas negende in de Premier League en verloor al drie keer. “Het is een moeilijke periode”, aldus Alderweireld. “We moeten er zo snel mogelijk weer uit geraken, man genoeg zijn om dit te aanvaarden en niet te panikeren.” Meer mocht de verdediger niet over de situatie bij zijn club zeggen. Zijn Spurs-ploegmaat Eriksen praatte in Denemarken wel honderduit over de penibele toestand in Londen.

Mertens, Thorgan Hazard en Castagne hebben intussen weer een basisplaats bij hun respectievelijke clubs. Eden Hazard snoerde de criticasters in Madrid de mond met zijn eerste goal. In vergelijking met vorige week is de lucht boven de Duivels dus al wat opgeklaard.