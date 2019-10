Vrachtwagen rijdt in op file op E17: 460 kilometer aanschuiven in zware ochtendspits

De ochtendspits verloopt dinsdagochtend bijzonder moeizaam, met op het hoogtepunt 460 kilometer file. Op de meeste plaatsen als gevolg van de regen, maar op de E17 in Marke ook als gevolg van een zwaar ongeval.

Omstreeks 7.30 uur dinsdagochtend was het al aanschuiven op de E17 in de richting van Frankrijk, toen een vrachtwagenchauffeur van een firma uit Borgloon net voor het tankstation in Marke het vertraagde verkeer niet opmerkte, en inreed op een Hyundai. Die werd door de klap weggeslingerd tegen een bestelwagen met aanhangwagen. De bestuurder kon niet op eigen kracht uit zijn voertuig geraken, en moest door de brandweer bevrijd worden. Hij was nog bij bewustzijn, en klaagde over pijn aan de nek toen hij werd overgebracht naar het ziekenhuis. De trucker en de inzittenden van de bestelwagen bleven ongedeerd.

Door het ongeval waren twee rijstroken versperd. Rond 8.30 uur waren alle voertuigen aan de kant gesleept. Het ongeval veroorzaakte heel wat fileleed op bijna alle grote wegen rond Kortrijk.

Foto: gsd

Overal minstens een uur aanschuiven

Ook (lichtere) ongevallen in de Kennedytunnel (richting Nederland), op de E411 in Jezus-Eik (richting Brussel), en op de Gentse ring (ter hoogte van Destelbergen), en een defecte vrachtwagen in de Tijsmanstunnel (in de richting van Beveren) verergerden de verkeerssituatie in het hele land.

Zo verlies je richting Brussel vanuit Gent een uur en tien minuten in een file vanaf Erpe-Mere, vanuit Antwerpen is het een en een kwartier (via de E19) en een uur en vijf minuten (via de A12), en vanuit Lummen sta je maar liefst een uur en drie kwartier aan te schuiven. Ook op de Brusselse ring is het aanschuiven in beide richtingen.

Naar Antwerpen verlies je een uur en twintig minuten vanaf Haasdonk, vanuit Breda een uur en vijfentwintig minuten vanaf Sint-Job, vanuit Lummen anderhalf uur vanaf Herentals-West.

Blijf op de hoogte van de actuele verkeerssituatie via onze filekaart!