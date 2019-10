Man kritiek nadat hij onder aarde terechtkwam in put

Langemark-Poelkapelle -

De hulpdiensten moesten dinsdagochtend even na zeven uur uitrukken voor een ernstig ongeval op een landbouwbedrijf aan de Houthulstseweg in Langemark-Poelkapelle. “Volgens de melding was een persoon vermist in een bouwput”, zegt Dominique Parmentier, brandweerofficier bij Brandweer Westhoek. “Bij aankomst bleek dat de bouwput was ingevallen.”