De maximumprijs van diesel gaat woensdag omhoog. Wie diesel (B7) tankt, betaalt dan maximaal 1,5220 euro per liter, zo kondigt de federale overheidsdienst Economie dinsdag aan.

De nieuwe maximumprijs ligt 2 cent per liter hoger dan de huidige. Dat is “het gevolg van het duurder worden van olieproducten of biocomponenten op de internationale markten”, aldus de FOD Economie.