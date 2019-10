“De beul van Raqqa”wil graag “normaal leven” in België: “Ik heb nooit iemand gedood voor ISIS”

De Belg Anouar Haddouchi, beter bekend als de “beul van Raqqa” en ook verdacht van betrokkenheid bij de financiering van de aanslagen in Brussel en Parijs, ontkent in een interview met de Italiaanse krant Fatto Quotidiano elke terroristische activiteit die hem ten laste gelegd wordt. Haddouchi, die in Syrië vastzit, wil in België berecht worden.

Haddouchi zou betrokken zijn bij de financiering van de aanslagen in Brussel en Parijs. Zo ontving Mohamed Abrini, op 22 maart “de man met het hoedje” in Zaventem, 3.500 euro afkomstig van de bankrekening van Haddouchi. Bovendien staat hij bekend als “beul van Raqqa” omdat hij er meer dan 100 executies zou hebben uitgevoerd. Raqqa is het voormalig bolwerk van terreurbeweging Islamitische Staat in Syrië.

Kantoorjob

“Ik heb nooit een wapen in handen gehad, ik heb nooit iemand gedood voor ISIS”, zo zegt Haddouchi, die eraan toevoegt spijt te hebben van zijn avontuur bij ISIS. “Het is verworden tot een nare droom. Ik wil terugkeren naar België en daar een normaal leven leiden.”

Haddouchi beweert bij ISIS een kantoorjob te hebben gehad in Tell Abyad, waar de aankomsten vanuit Turkije werden geregistreerd. “Na enkele dagen besefte ik dat het niet het leven was dat men mij had voorgespiegeld. Ik kon mijn mening niet geven, mijn leven zou gevaar lopen als ik dat wel deed. Daar begon mijn nare droom. Ik wilde weg, maar kon niet”.

Contradicties

Fatto Quotidiano ontdekte nochtans verschillende contradicties in de beweringen van Haddouchi. Zo zegt hij nooit een voet in Raqqa gezet te hebben, om even later toe te voegen dat hij er een man zag vermoord worden door IS, “waarschijnlijk een agent”.

Het federaal parket voert al geruime tijd onderzoek naar zijn betrokkenheid bij de terreurcel van 22 maart. Haddouchi - bijnaam Aboe Suleiman al Belgiki - zou op het centrale marktplein in Raqqa meer dan 100 onthoofdingen hebben uitgevoerd.

Haddouchi zit in een gevangenis van de Syrische Democratische Strijdkrachten. Samen met zijn echtgenote Julie Maes (32) werd hij door de Koerdische troepen opgepakt na de slag om het laatste IS-bolwerk Baghouz. Het is nog onduidelijk waar hij berecht wordt: in Syrië, hier of in Frankrijk.