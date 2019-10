Ze verloren Charlotte (18) nadat man haar dronken aanreed, nu doen ze emotionele oproep: “Alcohol en autorijden gaan niet samen”

Charlotte Gysel (18) uit Bovekerke kwam op 27 september tragisch om het leven bij een verkeersongeval. De Oekraïense bestuurder had op het moment van het ongeval 2,39 promille alcohol in het bloed. De ouders van Charlotte waren maandag te gast in ‘Vandaag’, waar ze het beklijvende relaas doen van de dag waarop hun dochter van hen werd ontrukt.

“Ik was aan het bellen met Charlotte, omdat ze dat altijd moest doen”, klinkt het bij moeder Griet Depreitere aan tafel met Danira Boukhriss. De vrouw was aan de lijn met haar achttienjarige dochter toen het noodlot toesloeg. “Ik heb nog proberen bellen. Ik voelde direct er is iets gebeurd.”

“Ik wist genoeg”, aldus papa Johan, die de iPhone van zijn dochter had gezocht met een app. “Toen ik aan het rondpunt, zag ik ambulance. Ik moest ze maar volgen.” De ouders mochten Charlotte niet meer zien, al wilden ze dat heel graag. “Je wilt haar warmte voor een laatste keer voelen.”

De ouders hebben dan maar ook een boodschap: “Alcohol en autorijden gaan niet samen. Die dader was een moordwapen op de weg.” Ze richten zich vooral ook naar hun ‘generatiegenoten’, die volgens hen sneller dronken achter het stuur zouden kruipen.

“Feesten mag”

“We zien dat de jeugd meer bewust is dat drinken en rijden niet kunnen. Maar we zien dat onze generatie en ouderen er minder bewust van zijn. Vroeger was het meer normaal dat er dronken gereden wordt. Je mocht toen ook meer drinken in het verkeer”, aldus de papa van Charlotte.

Ook de Veurnse politierechter Geert Vandaele onderstreept de boodschap van de rouwende ouders: “Alsjeblieft mensen, stop met de combinatie alcohol en rijden”, klinkt het gedecideerd. “Feesten mag, maar neem die auto niet! Simpel.”

