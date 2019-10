Zweedse koning Carl Gustaf neemt prinsentitel af van kleinkinderen

De Zweedse koning Carl Gustaf (73) heeft enkele van zijn kleinkinderen de prinsentitel ontnomen. Alleen de kinderen van kroonprinses Victoria, prinses Estelle en prins Oscar, mogen zich nog laten aanspreken met de titel “koninklijke hoogheid”. “Door het aantal leden van het koningshuis te beperken wordt de rolverdeling duidelijker”, aldus de koning.

In totaal verliezen vijf kleinkinderen hun prinsentitel. Het gaat om prins Gabriel en Alexander (de twee zoons van prins Carl Philip en prinses Sofia) en prinses Leonore, prins Nicolas en prinses Adrienne (de kinderen van prinses Madeleine en Christopher O’Neill). Ze behouden wel hun titels van hertog of hertogin, maar mogen in de toekomst geen officiële taken meer vervullen.

Vier jaar geleden beperkte ook koning Filip al het aantal leden van het Belgische koningshuis. De komende decennia mogen alleen de kleinkinderen van Filip de titel ‘Van België’ krijgen. In de volgende generatie alleen nog de kleinkinderen van Elisabeth.