Politie doekt grootschalige handel in illegale wapens in West-Vlaanderen op: 11 huiszoekingen, 7 arrestaties, 480 verboden vuurwapens in beslag genomen

De gerechtelijke politie en het parket van West-Vlaanderen hebben een grootschalige handel in illegale wapens opgedoekt. Bij 11 huiszoekingen de afgelopen maanden werden 480 verboden of vergunningsplichtige vuurwapens in beslag genomen, 7 personen werden gearresteerd.

Het onderzoek van het West-Vlaamse parket loopt al sinds midden 2018, toen het “informatie betreffende het bestaan van een mogelijke illegale handel in vergunningsplichtige en verboden vuurwapens” in bezit kreeg. Het onderzoek - in samenwerking met de lokale politiezones Riho en Vlas en de gerechtelijke politie van Oost-Vlaanderen en Antwerpen - leidde de afgelopen maanden tot 11 huiszoekingen in Wingene, Roeselare, Zedelgem, Knokke-Heist, Evergem, Aalter, Brugge, Gistel en Tielen. Daarbij werden 7 personen gearresteerd, waarvan er twee een tijdlang in voorlopige hechtenis bleven en één persoon vrijgelaten werd onder voorwaarden.

In totaal werden 480 verboden of vergunningsplichtige vuurwapens in beslag genomen. Dan gaat het zowel om volautomatische machinepistolen, halfautomatische wapens, revolvers, pistolen als grendelgeweren. Bovendien werden ook nog een tiental granaten, 500 reserveladers, grote hoeveelheden afgewerkte munitie, en preparaten om munitie aan te maken in beslag genomen, meldt het parket.

Niet alle aangetroffen wapens waren blijkbaar bestemd voor het criminele milieu, maar werden onderling doorverkocht naar amateurs en niet-vergunde verzamelaars.

