Nu is het aan Geert Bourgeois en Rudi Demotte om schot in de federale regering te krijgen. Of toch maar wachten op Magnette?

Geert Bourgeois en Rudy Demotte. In de zoektocht naar een federale regering heeft koning Filip dinsdag een nieuw duo het pad opgestuurd. Hoewel het deze keer twee preformateurs van de hoofdrolspelers N-VA en PS zijn, zijn het ook nu maar twee tussenpausen. De twee moeten nagaan of het water tussen de Vlaams-nationalisten en de Franstalige socialisten te diep is of niet. Maar wat met Magnette?