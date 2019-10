Drie jaar cel voor ‘tienerterrorist’ die zwangere vrouw in buik trapte

Siraj E.M. (rechts) trapte de zwangere Tatiana L. (links) in februari in de buik. Foto: Dirk Kerstens, rr

Deurne - De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft ‘tienerterrorist’ Siraj E.M. (19) en zijn echtgenote Iza D.H. (23) veroordeeld voor het toebrengen van slagen aan een zwangere vrouw in Deurne. Ze kregen respectievelijk drie jaar en achttien maanden cel.

Iza D.H. was op 24 februari tussengekomen in een woordenwisseling tussen haar vriendin en de toen dertig weken zwangere Tatiana L. Die laatste had haar vriendin aangesproken over een rondslingerende step in de inkomhal van hun appartementsgebouw aan het Pastoor Holthofplein in Deurne.

De discussie mondde uit in een handgemeen, waarbij wederzijdse slagen werden uitgedeeld. Iza D.H. trommelde ook haar echtgenoot Siraj E.M. op, die meteen met drie vrienden ter plaatse kwam. Hij bekogelde Tatiana L., die net verzorgd werd door twee ambulanciers, met een fietshelm en duwde een van de hulpverleners op de grond, die daardoor zijn pink verstuikte. Daarna gaf hij de zwangere vrouw nog een karatetrap in de buik.

Voorgeschiedenis

De rechtbank tilde zwaar aan de feiten en legde Siraj E.M. en Iza D.H. zwaardere straffen op dan de respectievelijk twee jaar en één jaar cel die het openbaar ministerie gevorderd had. De jonge kerel kwam al eerder met het gerecht in aanraking. Hij werd al in een jeugdinstelling geplaatst nadat hij geprobeerd had naar Syrië te reizen. En als minderjarige maakte hij ook deel uit van een groep zogenaamde ‘tienerterroristen’ die een aanslag planden op het Centraal Station in Antwerpen en op politicus Filip Dewinter (Vlaams Belang). Siraj E.M. en Iza D.H. zitten momenteel in de cel, omdat ze in juni naar Syrië wilden afreizen.

Twee vrienden van het stel, die hadden deelgenomen aan de raid op de zwangere vrouw, werden veroordeeld tot één jaar en achttien maanden cel. Een derde kompaan werd vrijgesproken. Het slachtoffer kreeg 2.794 euro schadevergoeding toegekend. Haar baby is gezond ter wereld gekomen.