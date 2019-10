Motorrijder doet bestuurster “hysterisch huilen” door haar lesje te leren, maar heeft daar goede reden voor

Een Amerikaanse motard raakte bijna betrokken bij een verkeersongeval toen een achteloze bestuurster zonder kijken van rijstrook veranderde. De man was naar eigen zeggen woest en wilde uit zijn dak gaan, tot hij zag dat ze “hysterisch begon te huilen”. Hij leerde haar dan maar een lesje in oplettendheid en voegde er meteen de reden bij waarom hij het deed: “Mijn broer is omgekomen in exact dezelfde omstandigheden.”